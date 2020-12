Angus Young deu uma entrevista à Vulture, onde revelou qual é, para si, a canção que os AC/DC mais se arrependem de ter feito.

O guitarrista apontou 'Love Song', tema presente no primeiro disco da banda, "High Voltage", como o ponto mais baixo da sua vasta carreira.

"Foi uma coisa diferente, para nós. Não sei se estávamos a tentar parodiar as canções de amor que à altura se ouviam, porque foi o Bon [Scott] a escrever a letra. Nem me lembro dela", disse.

"Lembro-me dessa canção porque o tipo que trabalhava para nós, na nossa editora, disse-nos que o que estava a passar na rádio local, na altura, era música muito 'soft'. Ele achava que devíamos lançá-la, porque ia ter audiência. E eu lembro-me de pensar em quem seria o doido que quereria editar isto".

"Tivemos muita sorte, porque todas as rádios que nos viram tocar ao vivo sabiam que nós não éramos isto", continuou. "E elas começaram a passar o lado B, uma versão de um tema blues chamado 'Baby, Please Don't Go'. Esse lado B foi um sucesso, foi a única coisa que a 'Love Song' teve de bom".