Convidado do último Posto Emissor de 2020, Paulo Furtado, mais conhecido como Legendary Tigerman, falou da sua participação na vigília do movimento Pão e Água, frente ao Parlamento, onde esteve a tocar.

Apesar de se identificar com a luta do setor da restauração, o músico afirma que a "primeira razão" para se juntar ao protesto foi a sua amizade pelo chefe Ljubomir Stanisic.



"Foi principalmente a minha amizade pelo chef Ljubomir [que me levou a tocar na vigília]. Foi sentir que ele estava fraco e que aquilo o ia ajudar e lhe ia dar força", explica Legendary Tigerman.

Estabelecendo um paralelismo com o setor dos espetáculos ao vivo, Paulo Furtado lamenta que haja muita gente "a passar mal há muitos meses" e que ainda não haja "medidas claras ou razoáveis".

Ouça a resposta completa pelos 18m 15s.