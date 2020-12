Cael Bell, de apenas 12 anos, decidiu organizar uma festa de DJ numa casa de banho do colégio católico que frequenta em Manchester, Inglaterra.

Através do Snapchat, o jovem convidou "todos os rapazes do 8º ano" a participarem no evento, que teve lugar no passado dia 11 de dezembro.

A festa contou não só com os talentos de Cael, mas também com refrigerantes e chocolates, durando meia hora - o tempo que levou os funcionários do colégio a dá-la por terminada e a confiscar o equipamento do jovem DJ.

A história foi contada pela sua mãe, ao jornal "The Mirror", e posteriormente no Facebook.

"É errado achar que isto tem graça? Tive que me rir, foi um ano horrível e não me podia zangar com o meu filho por tentar espalhar alguma alegria", disse. "Quando ele me falou dos seus planos, pensei que era tudo mentira. Mas depois contaram-me tudo o que ele fez, desde anunciar a rave no Snapchat até ao abastecimento de bebidas, e não consigo evitar ver um lado engraçado. O pai dele ficou em delírio e disse 'força, filho'”.

Não há registos da 'rave' no WC, mas pode veri algumas fotos e vídeos das sessões de Cael no seu próprio quarto.