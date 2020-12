Ozzy Osbourne está já a preparar um novo álbum. E a lista de colaboradores é de peso: o "Príncipe das Trevas" contará com a ajuda de membros dos Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Metallica.

A notícia foi dada pelo produtor e também guitarrista Andrew Watt, que revelou à revista "Guitar World" que as gravações "já vão pela metade".

Entre os nomes que participam no projeto estão os do baixista Robert Trujillo e dos bateristas Taylor Hawkins e Chad Smith. "Há muita gente envolvida", disse Watt.

"Não posso garantir nada até o completarmos, mas já gravei algumas coisas básicas com o Chad e o Robert Trujillo. O Taylor Hawkins veio ao estúdio e também tocou em boa parte do disco".

O sucessor de "Ordinary Man", editado no início deste ano, marcará o regresso de Ozzy Osbourne "aos anos 80". "E é muito bom um fã de rock poder ouvir metade do álbum com o Chad Smith e a outra metade com o Taylor Hawkins", acrescentou.

A pandemia está, contudo, a atrasar os planos. "Tem sido difícil e temos que o manter [Ozzy] seguro. Testamo-nos todos os dias, antes de trabalhar, e nos estúdios só estou eu, o Ozzy e o engenheiro de som", explicou.