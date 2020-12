Morreu Pedro Casaes, multi-instrumentista dos Gaiteiros de Lisboa. Tinha 71 anos.

A sua morte, ocorrida a 13 de dezembro, foi comunicada pelos restantes membros da banda, sem que tenham sido reveladas as causas da mesma.

O músico juntou-se aos Gaiteiros de Lisboa como percussionista, substituindo José Mário Branco. Gravou, com o grupo, álbuns como "Bocas do Inferno" (1997), "Dança Chamas" (2000), "Macaréu" (2002) e "Sátiro" (2006). Fez parte ainda do grupo que gravou "O Despertar dos Alquimistas", de Fausto, em 1985.

No Facebook, a banda deixou uma mensagem de pesar: "Um grande homem, um grande músico, um grande amigo. Partiu sem avisar... deixou dentro de todos nós um vazio imenso. Boa Viagem, companheiro", pode ler-se.