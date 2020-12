Os Suspect208, banda formada pelos filhos de Slash, Scott Weiland (Stone Temple Pilots) e Robert Trujilo (Metallica) deram uma entrevista ao website Heavy Consequence, onde foram equiparados aos seus próprios pais.

London Hudson, filho de Slash, revelou ter escolhido a bateria, em detrimento da guitarra, para escapar ao seu "destino". "Não quero viver na sombra do meu pai. Não creio que possa ser melhor do que ele se tocar guitarra", disse.

"Quero fazer a minha própria cena, divertir-me, e ficar bom no que faço. O que os nossos pais fizeram é incrível e vai durar para sempre, mas nós também. Estamos a fazer algo para as novas gerações".

Já Noah Weiland não se mostra preocupado com as comparações a Scott: "Não me preocupa viver numa sombra. Julgo que muitas pessoas dizem que soo ao meu pai, mas isso é apenas uma pequena parte daquilo que conseguimos fazer".