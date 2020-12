Rosalía deu uma entrevista à Vogue, na qual revelou que o seu terceiro álbum de estúdio deverá ser editado muito em breve.

"Este é o momento, sinto que tudo flui. Estou a terminar as canções. O sentimento é diferente daquele que tinha no início do ano", disse.

"Estou quase a acabar estas gravações, e estou muito satisfeita com elas".

A estrela pop catalã falou ainda das suas ambições para o futuro: "Quero chegar aos 70 anos e ter a energia, o entusiasmo, o desejo de entrar em estúdio e beber o meu café e compor as minhas canções", afirmou.

Rosalía não anunciou, no entanto, uma data de lançamento para aquele que será o sucessor de "El Mal Querer", de 2018. Este ano, a artista lançou alguns singles, entre eles 'Juro Qué', 'Dolerme' e 'TKN', com Travis Scott.