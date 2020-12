Paul McCartneu deu uma entrevista à BBC Radio 4, na qual revelou não acreditar que o festival de Glastonbury, onde seria cabeça de cartaz, se realize em 2021.

"100 mil pessoas, todas juntas, sem máscaras? Adorava que acontecesse, mas não acredito", afirmou.

O evento deste ano, recorde-se, foi cancelado devido à pandemia da covid-19. Do cartaz faziam parte, para além do ex-Beatle, nomes como Taylor Swift e Kendrick Lamar.

A co-organizadora do evento, Emily Eavis, disse esta semana à BBC que a produção "está a fazer de tudo" para que o festival possa ter lugar em 2021.

"A parte mais difícil é tentar perceber exatamente o que estamos a planear, e que impacto isso terá naquilo que pudermos fazer", afirmou.

"Para já, não creio que haja algo que possamos fazer que possa assegurar que tenhamos 200 mil pessoas a passar seis dias no campo, em junho".

Caso o festival de Glastonbury não ossa decorrer como normalmente, a organização poderá convidar artistas para atuarem no local, com os espetáculos a serem transmitidos via streaming.