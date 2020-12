Dave Grohl e Greg Kurstin puseram um ponto final nas suas celebrações do Chanucá com uma versão de 'Rock and Roll', dos Velvet Underground.

O líder dos Foo Fighters emitiu, ainda, um comunicado no qual explica o significado destas sessões, durante as quais interpretou temas de artistas como os Beastie Boys, Peaches ou Drake.

"À medida que 2020 termina, recordo duas coisas que me fizeram suportar este ano: a música e a esperança", escreveu.

"Este projeto, que começou como uma ideia pateta, cresceu de forma a representar algo muito mais importante para mim: mostrou-me que o simples gesto de espalhar alegria e felicidade vai longe".

Veja aqui a versão de 'Rock and Roll':