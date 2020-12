Eminem acabou de surpreender os fãs com um "novo" álbum, editando o "lado b" de "Music to Be Murdered By", que saiu em janeiro deste ano.

Entre as 16 novas canções, há colaborações de Dr. Dre, Ty Dolla $ign ou DJ Premier e dois versos que estão a dar que falar: um dedicado a Rihanna e outro a Billie Eilish.

Em 'Alfred's Theme', o rapper diz "I'm giving nightmares to Billie Eilish" ("dou pesadelos à Billie Eilish"), referindo-se a uma entrevista da artista na qual confessou: "tenho medo do Eminem desde sempre. Um horror. Aquele tipo assustava-me nas horas".

Já em 'Zeus', o músico pede desculpas a Rihanna por numa canção que foi divulgada sem o seu consentimento há alguns anos ter dito que tinha tomado o partido de Chris Brown depois de este espancar a então namorada em 2009.

"Desculpas à Rihanna pela canção que 'leakou' / Desculpa, Rih, não tinha intenção de te causar dor / Mas independentemente disso, eu estava errado", rappa Eminem na canção.