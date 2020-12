Scott Stapp vai interpretar Frank Sinatra no cinema. O vocalista dos Creed foi o escolhido para encarnar "Ol' Blue Eyes" numa biopic sobre Ronald Reagan.

"Reagan", que conta com Dennis Quaid no papel principal, incluirá uma cena onde Sinatra atua no lendário Cocoanut Grove, quando Ronald Reagan era presidente do Screen Actors Guild.

Para o vocalista, Sinatra "tinha um estilo duro e estiloso, e a sua presença ofuscava as demais". "Fiquei entusiasmado por me juntar ao elenco e surpreendido pela atenção dada aos detalhes, ao estilo e à produção no geral", afirmou em comunicado.

"Reagan" tem a sua estreia marcada para 2021 e incluirá, para além de Scott Stapp e Dennis Quaid, nomes como Penelope Ann Miller, Mena Suvari e Jon Voight no elenco.