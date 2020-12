Tricky regressa a Portugal no próximo ano para dois concertos, anunciou esta manhã a promotora House of Fun. O músico britânico sobe ao palco do Hard Club, no Porto, a 30 de novembro e do Lisboa Ao Vivo no dia 1 de dezembro.

Os espetáculos têm ambos início às 21h e os bilhetes são colocados à venda esta sexta-feira nos locais habituais. Tricky traz consigo "Fall to Pieces", o mais recente álbum de estúdio, editado no passado mês de setembro, e o EP "20 20", editado em março.

Recorde-se que Tricky foi um dos nomes que, nos anos 90, impulsionou o fenómeno trip hop, tendo estado no início da formação dos Massive Attack e editando depois, a solo álbuns, como "Maxinquaye" ou "Pre-Millenium Tension".