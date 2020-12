O músico Quim Barreiros testou positivo à covid-19.

Segundo confirmou o artista à revista “TV 7 Dias”, o resultado foi obtido depois de um teste rápido efetuado nos bastidores do concurso da RTP “O Preço Certo”, onde iria atuar.

Quim Barreiros, de 73 anos, referiu também que aguarda o resultado de um teste PCR, com maior taxa de sucesso na identificação do vírus.

Este mês, Quim Barreiros gravou uma pequeno apontamento alusivo à pandemia, adaptando o refrão do seu clássico 'Bacalhau à Portuguesa'. O momento surge no videoclip de Natal da RFM, entre os 38 e os 48 segundos, e foi visto mais de 650 mil vezes no YouTube.