Paulo Furtado, o músico mais conhecido como Legendary Tigerman, é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o autor da música do genérico do nosso podcast falou sobre o próximo disco, que se encontra "70%" adiantado, e também de um ano em que celebrou 50 primaveras, recebendo um presente muito singular.

A forma como a sociedade e o setor da cultura têm reagido à pandemia e a experiência de dar concertos nas novas circunstâncias foram outros dos temas de conversa com Legendary Tigerman.

A sua participação na vigília do movimento Pão e Água, frente ao Parlamento, e os discos que mais ouviu este ano também foram abordados no 42º episódio do Posto Emissor.

Nesta edição do Posto Emissor, o grande destaque vai para o balanço de 2020: dos concertos e festivais que não aconteceram, devido à pandemia de covid-19, até às listas de melhores discos portugueses e internacionais para a BLITZ, passando pelas perspetivas para 2021, tudo devidamente comentado por Legendary Tigerman.

A apresentação do 42º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira. A edição multimédia é de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.