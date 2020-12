No mesmo dia em que David Bowie faria 74 anos, os fãs vão poder escutar versões inéditas do músico para temas de John Lennon e Bob Dylan.

"Birthday Single" reunirá, em vinil 7'', as versões que Bowie fez de 'Mother', de Lennon, e 'Tryin' to Get to Heaven', de Dylan.

O single estará limitado a 8147 cópias, 1000 delas em vinil de cor creme. Terá, também, uma edição digital.

Os dois temas foram gravados por David Bowie em estúdio, em 1997 e 1998. 'Mother' faria parte de um LP de tributo a John Lennon, ao passo que 'Tryin' to Get to Heaven' foi gravada durante as misturas do disco ao vivo "LiveAndWell.com".