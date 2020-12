Começa hoje na Altice Arena, em Lisboa, o evento SBSR FM em Sintonia, que ao longo de dois dias oferecerá concertos de Capitão Fausto, B Fachada, Papillon e Profjam & Benji Prince, entre outros, bem como debates sobre o estado da indústria musical em tempos de pandemia.

Veja aqui o horário de cada atuação.



17 de dezembro



Palco Super Bock (Arena)

18h00 - Ganso

19h15 - Conjunto Cuca Monga

20h30 - Chico da Tina

21h30 - Profjam e & Benji Prince



Palco Santa Casa (Sala Tejo)

17h15 - Ivandro

18h35 - Paulo Bragança

20h45 - Closer Integral



Palco Ermelinda Freitas (Sala Fernando Pessa)

17h15 - Hause Plants

18h35 - Domingues

20h15 - Amaura



18 de dezembro



Palco Super Bock (Arena)

18h00 - Afonso Cabral

19h15 - B Fachada

20h15 - Papillon

21h30 - Capitão Fausto



Palco Santa Casa (Sala Tejo)

17h15 - Ian

18h45 - Pedro de Tróia

20h45 - Filipe Karlsson



Palco Ermelinda Freitas (Sala Fernando Pessa)

17h15 - Sreya

18h45 - Acid Acid

20h00 - Jasmim

A organização do festival alerta que é obrigatório o uso de máscara e que os espectadores devem desinfetar as mãos com frequência

A lotação das salas estará adaptada às orientação da Direção-Geral da Saúde e haverá entradas e saídas separadas, bem como sentidos de circulação distintos e devidamente assinalados. Os espectadores devem evitar os ajuntamentos e seguir as indicações do staff.