O festival Amplifest anunciou o regresso em 2021, confirmando a oitava edição, no Hard Club, no Porto, para os dias 8, 9 e 10 de outubro. Cult of Luna, Caspian e Holy Fawn são os três primeiros nomes anunciados.

Os 100 primeiros bilhetes disponibilizados a "preço de amigo" (€90,00) - bem como os adicionais 50 - esgotaram em pouco mais de uma hora, anunciou a organização do festival esta manhã. Mais bilhetes serão colocados à venda em janeiro.

Nomes fortes do pós-metal, os suecos Cult of Luna regressam a solo nacional para apresentar um novo álbum - "The Raging River" tem edição marcada para o início de fevereiro. Também os Caspian trazem nova música consigo ("On Circles", o quinto álbum, foi editado no início deste ano) e os Holy Fawn apresentarão o EP "The Black Moon".