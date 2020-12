Dino D'Santiago recordou, em entrevista ao podcast Posto Emissor, episódios de rusgas policiais a que assistiu no bairro onde cresceu, em Quarteira. "Entravam, arrombavam as portas e jogavam tudo para o chão à procura de coisas. Reduzem-te à condição de lixo", começa por dizer.

"Sei que os polícias não são todos assim, mas foi tão duro que existe logo uma resistência quando um polícia me aborda”, acrescenta o músico, autor de “Kriola”, o melhor álbum nacional de 2020 para a BLITZ, assumindo que esses episódios traumatizantes - que já tinha descrito pormenorizadamente as redes sociais no ano passado - lhe deixaram marcas que permanecem até hoje.

Ouça a partir dos 23 minutos e 44 segundos.

