Na mesma semana em que irá editar um novo álbum a solo, Paul McCartney divulgou estar a preparar um outro projeto.

O veterano músico aliou-se ao produtor Rick Rubin, para um novo documentário onde ambos abordam pormenores de canções históricas.

O primeiro trailer, a preto e branco, já se encontra disponível no YouTube. "Podes controlar uma banda com o baixo", afirma o ex-Beatle, ao discutir a criação de 'Come Together'.

O trailer termina também com 'Live and Let Die', dos Wings, que McCartney descreve como "um dos maiores momentos musicais da [sua] vida".

Segundo a "Deadline", o documentário terá ao todo seis episódios e a produção está, neste momento, à procura de um distribuidor. A data de estreia não foi confirmada.