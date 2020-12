Mariza celebra esta quarta-feira, 16 de dezembro, o seu 46º aniversário com um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito do evento Santa Casa Portugal ao Vivo.

No Instagram, a fadista convida os seus fãs a assistirem a esse espetáculo.

"Espero por todos, logo à noite, para um concerto que, no que depender de mim, será memorável", escreve, partilhando ainda uma foto sua em criança, tocando guitarra.

"Esta menina cheia de sonhos celebra hoje mais uma volta ao sol. A menina sou eu, e convido-vos uma vez mais para virem festejar este dia comigo, no Campo Pequeno", diz Mariza.

