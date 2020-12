Lana Del Rey está noiva do seu novo namorado, noticia a imprensa norte-americana, identificando o felizardo como Clayton Johnson, cantor de uma banda de versões.

Depois de findo o seu namoro com Sean Larkin, polícia de profissão, a cantora e compositora prepara-se para dar o nó com Clayton Johnson, que terá conhecido numa aplicação de encontros.

O falatório sobre o enlace começou quando Lana Del Rey atuou no Tonight Show, esta semana, com um anel de noivado.

Segundo a revista People, Clayton Johnson é o vocalista de uma banda de versões, os Johnsons, na qual atua com os seus irmãos Chantry e Connor. No seu canal de YouTube, os Johnsons partilhavam versões de canções de Taylor Swift, Rihanna ou Ellie Goulding, tendo cerca de 90 mil seguidores. A banda chegou também a lançar alguns originais, mas deixou de partilhar vídeos no YouTube em 2017.

Veja aqui a atuação de Lana Del Rey no Tonight Show e um vídeo da banda do seu noivo.