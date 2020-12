A irmã de Miley Cyrus, Noah, lançou um tema novo.

'All Three' é divulgado pouco após a cantora ter sido nomeada para um prémio Grammy, na categoria de Melhor Artista Novo. A cerimónia irá realizar-se em janeiro.

O tema sucede a "The End of Everything", EP editado em maio, e o videoclip mostra Noah Cyrus em registo ousado - não muito distante daquele outrora expressado por Miley.

Ouça aqui 'All Three':