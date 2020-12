Dino D'Santiago falou sobre os perigos das plataformas de streaming e o pouco impacto que elas têm no bolso dos artistas, em entrevista ao podcast Posto Emissor. Comentando o facto de 8 em cada 10 músicos ganharem menos de 220 euros por ano com o streaming, o músico afirma: "somos uns zombies da indústria. Não é justo toda a gente ganhar mais do que tu se a arte é tua".

"O grande perigo das plataformas de streaming é terem tornado legal a pirataria. ‘Pelo menos paga-se alguma coisa’", defende, "a pirataria deixou quase de existir de forma clandestina e agora existe a pirataria institucionalizada. É o que eu considero. Ficas feliz quando vês 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões [de audições ou visualizações], mas isso não se reflete na tua conta bancária. É uma grande chapada de luva branca para nós artistas".

Ouça a partir dos 58 minutos e 44 segundos.

O álbum "Kriola" de Dino D'Santiago foi eleito álbum nacional de 2020 pela redação da BLITZ - veja a lista completa de melhores discos do ano seguindo este link.