Sam Jayne, líder dos Love as Laughter, foi encontrado morto no seu carro depois de ter estado desaparecido durante uma semana. Jayne tinha 46 anos e a polícia de Nova Iorque diz não ter encontrado "sinais de crime" no local.

A morte do músico, que antes dos Love as Laughter foi cofundador dos Lync, banda pós-hardcore dos anos 90, e chegou a integrar brevemente os Modest Mouse, foi confirmada pelo colega Zeke Howard.

"O nosso querido Sam já não está connosco, mas a sua memória e influência vai perdurar", escreveu numa mensagem partilhada no Instagram, "por favor respeitem a privacidade da família neste momento".

Jayne tinha sido visto pela última vez a 6 de dezembro e não dava notícias desde o dia seguinte, tendo corrido nas redes sociais pedidos de informação de quem o pudesse ter visto.

Robin Pecknold, dos Fleet Foxes, reagiu à morte do músico, escrevendo no Instagram: "descansa em paz, Sam. Não sabias, mas eras uma inspiração para mim e tocaste muitas das vidas das pessoas que amamos. Eras o Sam fucking Jayne".

O mais recente álbum dos Love as Laughter, "Holy", saiu em 2008, tendo a banda editado o EP "Greks II: Slight Return" em 2013. Recorde abaixo o vídeo de 'Coconut Flakes'.