O concerto de Harry Styles na Altice Arena, reagendado para fevereiro de 2021, foi novamente adiado.

O espetáculo deveria ter tido lugar a 20 de maio deste ano, mas a pandemia da covid-19 levou ao seu adiamento para o dia 16 de fevereiro de 2021. Esta data fica, agora, também sem efeito.

A promotora responsável pelo concerto, a Everything Is New, anunciou já que o mesmo será "reagendado para nova data a anunciar", ainda na Altice Arena. Os bilhetes, que já se encontram esgotados, serão válidos para esta nova data.

Numa mensagem aos fãs, o ex-One Direction afirmou que "a saúde e a segurança de todos são a nossa principal prioridade".

"Espero poder dar estes concertos, e dir-vos-ei, no próximo ano, quando é que eles terão lugar", acrescentou. "Mal posso esperar por vos ver a todos na estrada, assim que seja seguro".