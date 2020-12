Vicky Cornell deu uma entrevista ao jornal "USA Today", onde garantiu que toda a música gravada por Chris Cornell irá eventualmente ser editada.

Isso inclui as últimas gravações de Chris com os Soundgarden, com quem a viúva do músico tem mantido uma longa batalha judicial.

"Toda a música que os Soundgarden não lançaram vai ver a luz do dia", disse, "porque nada mais há no mundo que me alegre mais que partilhar o seu dom, ter as pessoas a dizer o nome dele, ter a sua música por aí".

"Dessa forma, ele e o seu legado continuam vivos. A coisa mais importante, para mim, é ver o quanto as pessoas o adoram e respeitam, o quão mais querem ouvir a sua música. Por isso, tudo será editado".