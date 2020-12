É uma das canções mais ouvidas do ano e causou controvérsia junto não só dos setores mais conservadores como das figuras mais improváveis - muito recentemente, o rapper Snoop Dogg opôs-se à mensagem do êxito de Cardi B e Megan Thee Stallion, defendendo que as mulheres deveriam valorizar a sua "joia do Nilo", referindo-se à sua intimidade.

Para Kevin Paker, o mentor dos Tame Impala, porém, 'WAP' é a canção "mais memorável do ano".

Em entrevista à rádio australiana triple j, o músico afirmou: "Acho que é uma canção perfeita. Tem um grande ambiente, uma ótima letra e a produção assenta-lhe bem. É muito extravagante e corajosa".

Depois das críticas de Snoop Dogg à canção, considerada a melhor do ano pelo site pitchfork, o rapper Offset, marido de Cardi B e membro dos Migos, defendeu a sua mulher, dizendo que não cabe a Snoop ou a outros homens comentar aquilo que as mulheres devem ou não fazer.

Em resposta, Snoop Dogg admitiu que a sua reação à 'WAP' (acrónimo de 'Wet Ass Pussy') pode estar relacionada com a sua idade, garantindo ainda gostar muito da música de Cardi B e Megan Thee Stallion e apoiar o movimento das rappers femininas. "Não queiram fazer de mim um hater", pediu.

