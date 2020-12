Jeff Bridges deixou uma mensagem de otimismo aos seus fãs.

A lutar contra um linfoma há três meses, o ator quis que os seus seguidores soubessem que se tem sentido bem e que tem um novo amigo.

Jeff Bridges, que celebrou 71 anos a 4 de dezembro, partilhou as últimas novidades com os seus admiradores no Twitter.

"Cá vão as últimas novidades: sinto-me bem, rapei o cabelo, arranjei um cãozinho, fiz anos. 71, meu!", escreveu.

Em outubro, quando anunciou estar doente, Jeff Bridges disse ter a sorte de ter uma equipa de grandes médicos a tratar de si, revelando ainda que o seu prognóstico é bom.