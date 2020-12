Miley Cyrus deu uma entrevista ao programa de televisão brasileiro "Fantástico", da Rede Globo, onde revelou querer ser "a rainha do rock".

"Sinto-me honrada em ser apelidada dessa forma, porque sei da responsabilidade que isso acarreta", disse.

As declarações de Miley surgem no seguimento do lançamento do seu novo álbum, "Plastic Hearts", que apresenta uma sonoridade bem mais rock do que aquilo a que a cantora habituou o seu público.

O álbum chegou mesmo a destronar "Power Up", novo trabalho dos AC/DC, do topo da tabela de vendas nos Estados Unidos. Pelo que Miley garante estar "preparada para ocupar o lugar" de "rainha".