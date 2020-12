Acaba de ser revelado o primeiro trailer do documentário “The World's a Little Blurry”, que estreia na Apple TV no final do próximo mês de fevereiro.

Realizado por R.J. Cutler, o filme promete fazer várias revelações sobre Billie Eilish, a jovem artista que, apesar dos muitos milhões de seguidores e do imenso sucesso comercial, confessa perante as câmaras que continua a dormir na cama dos pais, por ter medo “dos monstros” no seu quarto.

Veja aqui o trailer do documentário que será exibido, também, nalguns cinemas.