A cantora norte-americana Dionne Warwick, de 80 anos, abriu recentemente uma conta no Twitter e tem dado que falar com as suas partilhas. Depois de questionar as escolhas de nomes artísticos de The Weeknd e Chance The Rapper, não se coibiu de dar a sua opinião sobre Billie Eilish, cujo nome pensava ser William Eyelash.

"Tirei algum do meu tempo para ir ouvir William Eyelash. Muito assustadora. Excelente voz", começou por escrever a cantora, "ela canta como se fosse Halloween". Depois de os seguidores a chamarem à atenção para o nome de Eilish, Warwick respondeu: "achei que o nome dela era William Eyelash depois de ver uma atuação no Saturday Night Live. Agora já sei que é Billie".

Sobre Chance The Rapper, tinha escrito antes: "se és obviamente um rapper, porque raio é que puseste rapper no teu nome de palco? Não consigo parar de pensar nisto". O artista respondeu, dizendo: "peço desculpa, mas ainda estou passado com o facto de saberes quem eu sou. Isto é fantástico".

Já sobre The Weeknd, Warwick criticou o facto de "weekend" nem sequer estar bem escrito. "Se tens 'The' no teu nome eu vou atrás de ti pedir-te explicações. Preciso de respostas hoje".