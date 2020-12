Manel Cruz, que recentemente leiloou uma guitarra elétrica para ajudar dois bares do Porto, em dificuldades devido à pandemia de covid-19, falou sobre esta iniciativa. De momento, a licitação pela Fender Stratocaster atingiu já os 4200 euros (a base de licitação era de 1000 euros).

À edição de domingo do "Jornal de Notícias", o músico do Porto diz que quis "usar a fama para uma boa causa. Nunca quis explorar o meu 'boneco' em nome próprio, mas aqui valores mais altos se levantam", explica.



"Mais do que caridade, falamos aqui de um exercício de cidadania. Hoje em dia não vale a pena dar a cana, porque com o recolhimento obrigatório é impossível ir pescar. Temos mesmo de dar o peixe".

A guitarra a leilão é uma Fender Stratocaster japonesa que Manel Cruz usou nos Ornatos Violeta até 2002 e, depois, nos Pluto.