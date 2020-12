Prosseguem as “Hanukkah Sessions”, de Dave Grohl e Greg Kurstin, com os dois a fazerem versões de temas de artistas judaicos em honra do Chanucá.

A sua mais recente versão foi de 'Fuck the Pain Away', êxito de Peaches, lançado há 20 anos. E a própria artista não se inibiu de dar uma ajuda ao líder dos Foo Fighters e seu produtor.

Veja aqui: