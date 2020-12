Dolly Parton salvou uma menina de 9 anos de ser atropelada.

O incidente deu-se durante as gravações de "Christmas on the Square", um novo filme da Netflix. Talia Hill atravessou uma estrada sem reparar que um veículo se aproximava, quando "alguém me agarrou e me puxou".

Esse alguém era a autora de 'Jolene'. "Olhei para cima e era a Dolly Parton. Fiquei muito surpreendida", contou à jovem à Inside Edition.

"Ela respondeu-me que era um anjo, porque interpreta um no filme. Fiquei em choque. Abraçou-me e disse-me: 'salvei a tua vida'", continuou.

Dolly Parton tem estado nas bocas do mundo pela sua recente generosidade: em novembro, soube-se que a cantora country financiou, no valor de 1 milhão de dólares, a vacina da Moderna contra a Covid-19.