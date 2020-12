Corey Taylor, líder dos Slipknot, defendeu o nu-metal numa entrevista ao podcast Bertcast, dizendo que acredita que o subgénero musical "foi muito importante para vaga de heavy metal americano que surgiu a seguir".

"Durante muito tempo, as pessoas olharam para o nu-metal como o pessoal da era do grunge olhava para o hair metal dos anos 80", disse o músico, "era a mesma vibe, o que é estranho porque há tanta boa música saída dessa era do nu-metal".

Corey acrescenta ainda: "as pessoas esquecem-se do quão grandes os Korn eram. Os Korn chegaram a ser maiores do que nós. Era uma loucura". A entrevista pode ser ouvida na íntegra no vídeo.