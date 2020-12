Já são conhecidas as causas exatas da morte do guitarrista Eddie Van Halen, falecido no início de outubro aos 65 anos.

Ainda que o músico tenha lutado contra um cancro ao longo dos seus últimos tempos de vida, a causa imediata da sua morte foi um AVC.

O website TMZ obteve o certificado de óbito de Eddie, onde são enumeradas as várias maleitas de que o guitarrista sofria: pneumonia, síndrome mielodisplásica (que afeta a medula óssea) e cancro nos pulmões.

No certificado pode ainda ler-se que Eddie sofria de carcinoma espinocelular, um tipo de cancro da pele, e de fibrilhação auricular, ou batimento cardíaco irregular.

Segundo o documento, o corpo do músico foi cremado, e as suas cinzas entregues ao seu filho, Wolfgang Van Halen. O desejo de Eddie, escreve o TMZ, era o de ter as suas cinzas espalhadas no Oceano Pacífico, junto à costa, em Malibu.