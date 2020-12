Foi divulgado um novo videoclip para 'The Magnificent Seven', tema clássico dos Clash.

O vídeo, lançado em honra do 40º aniversário de "Sandinista!", quarto álbum dos Clash, foi editado por Don Letts e contém imagens do grupo a tocar o tema no programa "The Tomorrow Show", de Tom Snyder, e dos concertos que deram no Bond's International Casino.

