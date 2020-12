Robert Smith participou este sábado num evento virtual de caridade, tocando três temas.

Descalço, à guitarra e acompanhado por uma drum machine, a partir do seu estúdio caseiro, o líder dos Cure interpretou três temas presentes no segundo álbum da banda, "Seventeen Seconds": 'In Your House', 'M' e 'Play For Today'.

O evento foi transmitido pela Cosmic Shambles Network, e as receitas obtidas com o mesmo reverterão a favor de organizações como os Médicos Sem Fronteiras.

Recorde-se que, em setembro, Robert Smith revelou ter passado o ano de 2020 a terminar o novo álbum dos Cure e ainda um trabalho a solo.

Veja a performance: