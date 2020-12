"O álbum demorou algum tempo a sair, é Disco de Prata, [um feito] para uma banda que canta em inglês num país que supostamente não tinha mercado [para tal]". As palavras são de Miguel Guedes e sabem a um sentimento de saudável vingança, num momento em que "Trigger", o álbum de estreia da banda do Porto era Disco de Prata, e o grupo se via a meio de uma polémica pela opção de não cantar na língua materna.

Aconteceu em 1995 e a atuação que aqui recordamos registou-se no "Top SIC", programa da SIC apresentado por Miguel Simões. Entre 'Recognize' e 'Big Brother', as palavras são de Guedes, cabelos longos, voz mais grave que a que hoje conhecemos, o rock dos anos 90 nas veias e a confiança de quem é, naquele momento, vocalista de uma banda em ascensão: “O rock português é um conceito discutível. O que se nota é que há um mercado para a música portuguesa, seja cantada em inglês ou polaco”.