Bruce Springsteen tocou com a "sua" E Street Band pela primeira vez em quatro anos, este sábado, no programa de televisão "Saturday Night Live".

O "Boss" e a banda interpretaram dois temas retirados ao seu último álbum, "Letter to You": 'Ghosts' e 'I'll See You In My Dreams'.

No entanto, devido à pandemia, nem todos os membros da E Street Band puderam tomar parte nesta "reunião": de fora ficaram o baixista Garry Tallent e a violinista Soozie Tyrell. A substituir Tallent esteve Jack Daley, dos Disciples of Soul.

Veja aqui a performance: