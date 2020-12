Um grupo de estudantes da University of Massachusetts Lowell, nos Estados Unidos, interpretou na íntegra o clássico "Dark Side of the Moon", dos Pink Floyd.

Este grupo, com o nome de Pink Floyd Ensemble, está a impressionar os fãs da banda britânica pela sua qualidade técnica - incluindo não só as canções, como também os interlúdios e os solos, na sua performance.

O resultado pode ser visto aqui: