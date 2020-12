Foi a 19 e 20 de novembro de 1974. Em duas noites, com três álbuns no percurso lançados num ápice, os Queen estavam bem perto de se tornarem a grande sensação do rock britânico. Mas ainda não estavam lá, no trono que por eles esperava; ainda não tinham 'Bohemian Rhapsody'.

No teatro hoje pertencente à Igreja Universal do Reino de Deus, mas que foi catedral do rock nos anos 70, Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor deram, na sua Londres natal, dois espetáculos que os firmariam como tremenda banda ao vivo. O repertório era constituído pelos álbuns até aí lançados, "Queen", "Queen II" e "Sheer Heart Attack", nas franjas do hard, do glam, do art e do prog rock.

Felizmente, ficou tudo registado - da chegada conjunta da banda ao Rainbow, de carro, à saída de palco ao som de 'God Save the Queen', o hino nacional.

1. "Procession"

2. "Now I'm Here"

3. "Ogre Battle"

4. "Father to Son"

5. "White Queen (As It Began)"

6. "Flick of the Wrist"

7. "In the Lap of the Gods"

8. "Killer Queen"

9. "The March of the Black Queen"

10. "Bring Back That Leroy Brown"

11. "Son and Daughter"

12. "Guitar Solo"

13. "Son and Daughter" (Reprise)

14. "Keep Yourself Alive"

15. "Drum Solo"

16. "Keep Yourself Alive" (Reprise)

17. "Seven Seas of Rhye"

18. "Stone Cold Crazy"

19. "Liar"

20. "In the Lap of the Gods... Revisited"

21. "Big Spender"

22. "Modern Times Rock 'N' Roll"

23. "Jailhouse Rock"

24. "God Save the Queen"

Este concerto está organizado numa playlist YouTube. No canto superior direito do vídeo em baixo pode encontrar a lista das canções. O botão de 'avançar' passa para a canção seguinte.