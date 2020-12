Taylor Hawkins esteve à conversa com Matt Wilkinson, numa entrevista para a Apple Music, onde revelou quais são as suas canções preferidas dos Foo Fighters.

O baterista apontou 'Aurora', tema presente no primeiro disco onde tocou com a banda ("There Is Nothing Left To Lose"), como um deles: "Adoro esse lado do Dave [Grohl], quando mostra uma suavidade yacht rock", disse.

"Foi a primeira gravação que fiz com os Foo Fighters de que me orgulhei bastante, porque só toquei em metade das canções desse disco. Era a minha primeira vez em estúdio, não sabia como gravar".

Hawkins elegeu ainda 'This Is a Call', tema presente no primeiro disco da banda, editado quando o baterista ainda fazia parte do grupo de Alanis Morissette.

"Foi a primeira vez que os ouvi e nem sequer estava na banda. Estava a tocar com a Alanis e tocávamos em todas as mesmas salas que os Foo Fighters. Fartei-me de ouvir esse disco, esta é provavelmente a minha canção preferida de sempre dos Foo Fighters", afirmou.