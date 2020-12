Em 1994, os Ornatos Violeta apresentavam-se no 7º Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous, versão dos anos 90 (e televisionada) do célebre certame organizado entre 1984 e 1989 pela sala de concertos lisboeta encerrada em 1990.

Na altura, a banda do Porto não tinha ainda lançado qualquer álbum - "Cão!", o seu disco de estreia, havia de chegar três anos depois, em 1994.

Em breve entrevista com a apresentadora, Sofia Louro, na RTP 2, Elísio Donas, teclista dos Ornatos Violeta, assegurava porém que a banda já tinha numerosas canções, que perfaziam o alinhamento dos seus concertos. Muitas delas, como as apresentadas naquele programa, nunca chegaram a ser editadas em disco. Os Ornatos Violeta ganhariam o prémio de originalidade deste 7º Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous, distinção já atribuída a Mão Morta e Pop Dell'Arte.