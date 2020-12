Mike Myers participou recentemente numa reunião virtual com os protagonistas do filme "Wayne's World", conhecido em Portugal como "Quanto Mais Idiota, Melhor".

Convidado a também participar, o guitarrista Brian May recordou uma das cenas mais icónicas do filme, em que as personagens ouvem o clássico 'Bohemian Rhapsody' durante uma viagem de carro.

Segundo o guitarrista, essa cena foi aprovadíssima por Freddie Mercury, que a conseguiu ver antes de morrer, a 24 de novembro de 1991. "Ele adorou-a. Levei-lhe uma cassete [com o filme] pouco antes de ele partir. Ele estava muito fraco mas fartou-se de rir", contou.

O ator não sabia deste facto, e não escondeu sua surpresa. "Nem tenho palavras. Não consigo lidar. Mas isso é fantástico", replicou.

Recorde aqui a cena: