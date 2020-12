O website Music Radar, um dos mais consultados por músicos, pediu aos seus leitores para que elaborassem uma lista com os melhores guitarristas rock de 2020.

O Music Radar agrupou guitarristas da mesma formação, resultando daqui dez entradas com quinze músicos. Da lista fazem parte veteranos como Angus e Stevie Young, dos AC/DC (que a encabeçam), Tom Morello e Bruce Springsteen, bem como artistas como Jason Isbell.

Confira aqui a lista:

1. Angus Young e Stevie Young (AC/DC)

2. John Mayer



3. Tom Morello



4. Stone Gossard e Mike McCready (Pearl Jam)



5. Tyler Bryant



6. Bruce Springsteen, Nils Lofgren e Steven Van Zandt (Bruce Springsteen & the E Street Band)

7. Andrew Watt (Ozzy Osbourne, Post Malone)

8. Jason Isbell

9. Joe Langridge-Brown e Dominic Craik (Nothing But Thieves)

10. Dean DeLeo (Stone Temple Pilots)