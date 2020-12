Matt Cameron (Pearl Jam) e Taylor Hawkins (Foo Fighters9 anunciaram recentemente a formação de um novo supergrupo, intitulado Nighttime Boogie Association.

A dupla decidiu juntar-se após terem partilhado palco no concerto de tributo a Chris Cornell, no ano passado. O projeto arrancou definitivamente com a pandemia, tendo os músicos trocado várias ideias pela internet durante o período de isolamento.

Para já é possível ouvir dois temas, 'Long in the Tooth' e 'The Path We're On', esta última com a colaboração de Buzz Osborne e Steven McDonald (Melvins).

Os Nighttime Boogie Association poderão com o tempo tornar-se num projeto maior, mas para já Cameron e Hawkins prometem apenas lançar mais música "nos próximos seis a oito meses". Ouça-os aqui: