FKA Twigs anunciou ter dado entrada em tribunal com um processo contra o ator Shia LaBeouf, seu ex-namorado.

A autora de 'Lights On' acusa Shia LaBeouf de abusos físicos, emocionais e sexuais, e de a ter infetado conscientemente com uma doença venérea.

De acordo com o "New York Times", um dos incidentes remonta a 2019, quando LaBeouf terá agredido FKA Twigs durante uma discussão numa bomba de gasolina, na Califórnia.

"Aquilo por que passei com o Shia foi a pior coisa que já me aconteceu na vida", confessou a artista ao mesmo jornal. "Não creio que as pessoas alguma vez pensassem que isto me pudesse acontecer. Mas pode acontecer a qualquer pessoa".

Num e-mail enviado ao "New York Times", o ator afirmou "não ter perdão" no que toca ao seu alcoolismo e acessos de raiva. "Fui abusivo para comigo e para com todos os que me rodeiam durante anos.. Essa história envergonha-me e peço perdão aos que magoei. Não há mais nada que possa dizer".

À voz de FKA Twigs juntou-se a da estilista Karolyn Pho, que também acusou o ator de abusos. Num outro e-mail, Shia LaBeouf acrescentou que "muitas destas alegações não são verdade", mas pediu desculpas "às pessoas que possa ter magoado".