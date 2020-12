Em 2016, Chris Cornell gravou um álbum com dez versões de temas de outros artistas. O álbum ficou guardado nos seus arquivos, e conhece hoje a luz do dia pela mão da sua família.

"No One Sings Like You Anymore", o último álbum gravado pelo ex-Soundgarden em vida, contém versões de canções de artistas tão díspares quanto John Lennon, Harry Nilsson, Janis Joplin ou os Guns N' Roses.

"Este álbum é especial porque é uma obra de arte completa, que o Chris criou do princípio ao fim", afirmou a viúva do músico, Vicky Cornell.

"A sua escolha de temas permite um olhar pessoal sobre os seus artistas favoritos, e as canções que o tocaram. Ele mal podia esperar por lançá-lo".

"Este é um momento triste porque ele devia estar connosco e editá-lo ele mesmo, mas é com alegria e tristeza que partilhamos este disco especial", continuou.

Confira o alinhamento de "No One Sings Like You Anymore" e ouça-o aqui:

01 Get It While You Can (Janis Joplin)

02 Jump Into the Fire (Harry Nilsson)

03 Sad Sad City (Ghostland Observatory)

04 Patience (Guns N’ Roses)

05 Nothing Compares 2 U (Prince)

06 Watching the Wheels (John Lennon)

07 You Don’t Know Nothing About Love (Carl Hall)

08 Showdown (Electric Light Orchestra)

09 To Be Treated Rite (Terry Reid)

10 Stay With Me Baby (Lorraine Ellison)