Miley Cyrus foi entrevistada, em vídeo, para a rádio belga MNM e entrou num jogo de sedução consentido com a jornalista. "Quando for à Bélgica não me escapas", prometeu a cantora à jornalista, que rapidamente respondeu: "vem rapidamente, então": "OK, estou a caminho".

Na mesma entrevista, a jornalista questionou Cyrus sobre o vídeo de 'Prisoner', no qual a artista mostra uma relação muito próxima com Dua Lipa. "Beijaram-se?". A resposta foi lacónica: "eu não beijo e depois vou contar". Veja o vídeo.